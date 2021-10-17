Коэффициент распространения ковида в РФ достиг максимума с начала июля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье достиг 1,14 - максимума с 4 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне четвертого подряд максимума по числу заболевших в стране - за сутки штаб зарегистрировал 34 303 новых случая заражения.

Коэффициент вновь превысил единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством инфицированных. В Иркутской области он составил 1,01, в Свердловской - 1,03, в Воронежской - 1,04, в Ростовской - 1,06, в Нижегородской - 1,07, а в Санкт-Петербурге - 1,1.

В Красноярском крае показатель равен 1,13, в Самарской области он увеличился до 1,15, в Подмосковье - до 1,16, а в Москве - до 1,42, что для столицы стало максимумом за три недели.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.