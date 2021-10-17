Правительство США осведомлено о похищении американских миссионеров на Гаити

ТАСС, 17 октября. Правительство США осведомлено о сообщениях о похищении в субботу 17 христианских миссионеров и членов их семей в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства США.

Чиновник отметил, что благополучие и безопасность граждан США за рубежом является одним из главных приоритетов Государственного департамента США. От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее газета The New York Times сообщила о похищении злоумышленниками в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. По ее сведениям, американские граждане находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Часть миссионеров должна была отправиться из воздушной гавани в другую часть Гаити.

Как отмечают наблюдатели, похищения стали распространены в стране, однако захват такой большой группы американцев потряс власти. По некоторым оценкам, банды сейчас контролируют около половины столицы.

В ночь на 7 июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Спустя несколько недель в результате землетрясения погибли более 2,2 тыс. гаитян. На этом фоне агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в стране.