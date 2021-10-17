Шесть дагестанских предприятий примут участие в Акселераторе промышленного туризма

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Шесть дагестанских предприятий будут проводить полноценные экскурсии для туристов в рамках Всероссийского Акселератора по промышленному туризму, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

"Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан совместно с Агентством стратегических инициатив реализует ряд проектов, в том числе направленных на развитие промышленного туризма. В частности, в рамках Всероссийского Акселератора по промышленному туризму шесть промышленных предприятиях республики будут туристско-ориентированы и смогут проводить на территории своих производств полноценные экскурсии", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в перечень предприятий, которые займутся развитием промышленного туризма, вошли "Дербентский завод игристых вин", Международный аэропорт "Махачкала", Кизлярский коньячный комбинат им. П. И. Багратиона, ООО "Дагестан Стекло Тара", ООО ПП "Кизляр" (производство ножей), а также Чиркейская ГЭС ПАО "РусГидро".

"Также в проекте задействован федеральный туроператор ООО "Этнотревел", который займется разработкой линейки турпродуктов с включением экскурсий на промышленные предприятия", - добавили в республиканском Минтуризма.

В этом году в Дагестане открыли туристический маршрут на Чиркейскую ГЭС, он стал первым в России маршрутом на объекты гидроэнергетики. Минтуризма Дагестана и ПАО "РусГидро" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития промышленного туризма на энергообъектах группы "РусГидро" в регионе.