Робота компании "Промобот" научат говорить на чеченском языке

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Резиденты "Хайпарка" при Грозненском государственном нефтяном техническом университете совместно с компанией "Промобот" начали разработку языкового модуля на чеченском для роботов. Он станет вторым модулем на одном из языков народов России, помимо русского, - ранее робота обучили якутскому, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В парке высоких технологий "Хайпарк" при Грозненском государственном нефтяном техническом университете приступили к разработке чеченского языка для робота-консультанта "Промобот". Специально для данного проекта мы начали разрабатывать лингвистическую базу, куда загрузили информацию о компаниях-резидентах, инфраструктурных объектах и о предстоящих мероприятиях центра", - рассказал собеседник агентства.

Обучение робота пройдет в три этапа - сперва будет создана система распознавания речи, для чего потребуется собрать множество записей речи на чеченском языке, затем к этому языку адаптируют лингвистическую базу, после чего разработчики займутся речевым синтезом, который позволит роботу воспроизводить текст. Предполагается, что проект будет завершен в следующем году, а до этого момента робот будет исполнять свои обязанности на русском.

Робот-консультант, как планируют разработчики, сможет оказывать помощь в навигации, отвечать на вопросы об инфраструктуре и рассказывать о мероприятиях "Хайпарка". "Основной задачей "Хайпарка" ГГНТУ является развитие инновационных технологий в разных отраслях. Мы поддерживаем компании как с точки зрения предоставления инфраструктуры, так и с точки зрения сервиса. Мы активно поддерживаем технологические инициативы наших резидентов, так, наши разработчики уже проводили работу в области создания голосовых помощников для АТС, полученные результаты можно будет применить уже в новом проекте", - отметил директор "Хайпарка" Мансур Арсанукаев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.