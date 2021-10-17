В Петербурге прошла панихида по экс-главе МЧС Евгению Зиничеву

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Панихида по погибшему экс-главе МЧС России Евгению Зиничеву прошла на 40-й день на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сказали в ведомстве.

В панихиде приняло участие руководство министерства, других органов власти, родственники и сотрудники, с которыми Зиничев работал на ликвидации крупных ЧС.

"Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - добавили в МЧС.

В память о своем экс-главе МЧС сняло видео, в котором собрало воспоминания о нем сослуживцев и тех, кто лично знал Евгения Зиничева. Все они сходятся во мнении, что он был большим профессионалом, где бы ни служил, всегда был на переднем крае, но при этом был скромным человеком.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.