У здания Верховной рады проходит акция против увеличения цен на услуги ЖКХ

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Акция против подорожания услуг ЖКХ проходит в воскресенье возле Верховной рады. На площади Конституции перед зданием парламента несколько сот человек требуют от власти стабилизировать тарифы.

Как сообщает ресурс Klymenko Time, митингующие держат плакаты "Остановите повышение тарифов ЖКХ", "Зеленые [команда президента Владимира Зеленского] обещали нам стабильные тарифы на ЖКХ. Где они?", "Замерзнуть или влезть в долги - что мне делать зимой?", "Украинцам - украинский газ".

Акция проходит спокойно, без провокаций и под наблюдением полиции. Организатором акции заявлена общественная организация "Нет коррупции".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко в своем выступлении в парламенте страны заявил, что нынешний отопительный сезон на Украине может оказаться очень трудным для населения. "Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", - сказал Галущенко. Министр заверил, что правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий". "Этот сезон мы пройдем спокойно, в сбалансированном режиме", - заверил министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль так же заявил, что кабинет министров не видит оснований повышать в этом сезоне тарифы на коммунальные услуги. По его словам, тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными, а повышения тарифов на тепло, заверил он, правительство не допустит.

Спасет ли меморандум?

Первым шагом для стабилизации тарифов стало подписание меморандума между правительством, "Нафтогазом Украины", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей. Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду на Украине расти не будут.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ряде регионов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление на 30-40%. Они объясняют это тем, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, природный газ катастрофически дорожает.

В частности, киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен (более $1,1) за куб. м. К примеру, "Киевгазэнерджи" продает газ по 30 гривен 50 коп. за куб. м. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19 гривен 80 копек, в августе - 15 гривен 76 копеек за куб. м. В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней оплате за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тыс. гривен. Высокие цены и у других поставщиков.

Регионы объявляют ЧС

Из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений в некоторых украинских областях объявили чрезвычайную ситуацию. По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо. Первыми объявили чрезвычайную ситуацию в Закарпатской области. Здесь видят выход из кризисной ситуации в появлении гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годы.

Чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений ввели и в Ивано-Франковске. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, без газа остались учреждения здравоохранения, школы и детсады. Аналогичное решение приняли в Хмельницкой области, на Полтавщине и в Кременчуге.

Введение режима ЧС позволит бюджетным учреждениям заключать договоры с компанией "Нафтогаз трейдинг" по сокращенной процедуре, а также обеспечить цену газа, соответствующую меморандуму о неповышении уровня тарифов.