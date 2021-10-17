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Путин определит срок ревакцинации от ковида исходя из уровня антител

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин точно пройдет ревакцинацию от коронавируса, но решение о сроках примет исходя из уровня антител. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я не сомневаюсь в этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, будет ли Путин проходить ревакцинацию.

"В данном случае все зависит от совета специалистов", - объяснил представитель Кремля.

Как напомнил Песков, "президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров [антител]". "И думаю, что с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - добавил пресс-секретарь президента.

Путин привился от коронавируса весной, использовав российский препарат "Спутник V". В сентябре он ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении были выявления случаи заражения новой инфекцией. Сам президент говорил, что не заболел благодаря высокому уровню антител после прививки, но рекомендовал всем не забывать вовремя проходить ревакцинацию.

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