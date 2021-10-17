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Пандемия COVID-19

Ярославские власти выделят дополнительно 60 млн рублей на закупку кислорода для больниц

Врио губернатора региона Михаил Евраев сообщил, что количество ковидных коек с кислородом будет увеличено более чем на треть

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ярославской области выделят из бюджета области 60 млн рублей на оснащение кислородной поддержкой 25 больниц региона. Об этом по итогам встречи врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева с главврачами больниц региона сообщила пресс-служба правительства области.

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"Количество ковидных коек с кислородом будет увеличено более чем на треть <…> Из резервного фонда правительства области на дооснащение кислородной поддержкой 25 медорганизаций будет выделено 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Евраев отметил, что ситуация с лечением коронавирусных больных в Ярославской области непростая. "В настоящее время кислородом обеспечено 1 780 ковидных коек из 3 523, что составляет чуть более половины. За прошедшую неделю число госпитализированных на такие койки выросло более чем на 10%. И сейчас крайне важно обеспечить людям полноценное лечение", - приводит пресс-служба в воскресенье слова врио главы региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 65 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 798 человек, умерли 1 295 человек. За сутки выявлен 241 новый случай коронавируса.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия COVID-19Евраев, Михаил Яковлевич
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