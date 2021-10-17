В Железноводске проверят состояние всех источников с минеральной водой

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Состояние всех источников с минеральной водой проверят в Железноводске. Первым обследуют самый горячий термальный источник региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), открытый более ста лет назад, сообщил ТАСС в воскресенье глава города Евгений Моисеев.

"В Железноводске впервые за последние 30 лет будут проведены геофизические работы по обследованию технического состояния термального Славяновского источника. Это один их самых популярных и посещаемых источников минеральной воды в нашем регионе. После Славяновского источника будут в плановом порядке обследованы все источники курорта. Для нас главное - надежность наших скважин для бесперебойной подачи минеральной воды в бюветы и санатории", - сказал Моисеев.

Глава курорта рассказал, что скважину глубиной 120 метров и дебитом 250-280 тыс. литров в сутки ученый-гидрогеолог Николай Славянов пробурил еще в 1914 году. "Техническое устройство скважины для своего времени было революционным - при каптаже новой скважины впервые были применены толстостенные чугунные трубы на резьбе, которые после этого стали применяться на многих других минеральных источниках региона. А в 1917 году был открыт бювет нового источника в стиле неоклассицизма, который в память об ученом назвали Славяновским. Не так давно мы восстановили открытую веранду Славяновского бювета и он стал первым в стране бюветом с круглосуточным доступом. Это самый горячий источник на Кавминводах, его температура достигает [плюс] 55 градусов", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что собственником скважины, государственным предприятием "Кавминкурортресурсы", будет проведено обследование всей 120 метровой трубы с целью определения ее технического состояния.