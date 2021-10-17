В Ингушетии День отца отметили вручением ключей от домов 36 малоимущим семьям и сиротам

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Ключи от новых домов, построенных на средства Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии, получили в воскресенье 36 малоимущих семей и детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"День отца впервые отметили в Ингушетии оказанием помощи - сегодня 36 малообеспеченных семей, среди них и дети-сироты, получили ключи от новых домов, построенных на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при Совете отцов. На строительство домов для семей детей-сирот главой республики Махмудом-Али Калиматовым было выделено 15 земельных участков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все семьи, получившие сегодня жилье, состояли на учете в ассоциации и имели подтверждение, что действительно являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. В пресс-службе добавили, что в каждом из домов, площадь которых от 90 до 300 кв. м, созданы все условия для проживания.

"Я рад, что такие семьи, дети, которые в своем юном возрасте перенесли столько несчастья, наконец обретут свой дом. Благодарен Ассоциации благотворительных фондов за проделанную ей работу, в каждом доме заметна проявленная забота, качественный ремонт, хорошая мебель и техника", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Также в пресс-службе отметили, что в тот же день глава Ингушетии вручил ключи от новых квартир девяти семьям из двух аварийных общежитий №20 и №38 в Назрани. Переселение стало возможным благодаря программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2013-2015 годах". Завершение реализации программы планируется к 1 декабря 2021 года.