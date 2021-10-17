Курильская ЦРБ будет проводить раннюю диагностику благодаря поставленному оборудованию

ИТУРУП, 17 октября. /ТАСС/. Курильская центральная районная больница на Итурупе будет самостоятельно проводить раннюю диагностику заболеваний ("чекап") для граждан старше 65 лет благодаря поставке нового оборудования, на приобретение которого по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина было выделено 80 млн рублей. Об этом сообщила главврач ЦРБ Елена Мацишина заместителям председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину.

"К нам прикреплено 5,1 тыс. населения, не считая тех, кто приезжает сюда на время работы. <…> Для "чекапа" мы сейчас направляем людей в Южно-Сахалинск. С приобретением оборудования мы сами разработаем свои программы", - сказала она вице-премьерам, которые приехали с рабочей поездкой на Итуруп, чтобы проверить исполнение поручений Мишустина.

Как пояснила Мацишина, речь идет о компьютерном томографе, маммографе, иммуноферментном анализаторе и гематологическом анализаторе. В настоящее время проходят торги, поставка планируется в декабре текущего года. Пока жители старше 65 лет, прикрепленные к Курильской ЦКБ, на основе заключения врачебной комиссии вынуждены летать в Южно-Сахалинск для прохождения углубленной диспансеризации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручал выделить в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования бюджету Сахалинской области на приобретение медицинских изделий на сумму до 80 млн рублей для Курильской ЦРБ.

Курильская ЦРБ была построена в 2010 году, имеет стационар на 50 коек. Поликлиника ЦРБ рассчитана на сто посещений в смену. В штате - почти 30 врачей, более 50 человек среднего медперсонала, шесть человек младшего персонала и 52 человека прочего персонала.