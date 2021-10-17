WSJ: процесс расселения в США эвакуированных афганцев затягивается

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Бюрократические формальности, нехватка подходящего жилья и необходимость вакцинации затягивают на несколько месяцев процесс расселения в США эвакуированных афганцев. Об этом пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По словам сотрудников Пентагона и волонтеров, изначально предполагалось направить афганцев в новые места постоянного жительства на территории США до конца года или даже раньше. В октябре чиновники предупредили волонтерские группы, что, вероятно, процесс затянется как минимум до марта. "Мы никак не закончим к Рождеству (25 декабря - прим. ТАСС)", - сказал один из представителей военного ведомства.

На восьми военных базах в США временно размещены более 50 тыс. афганцев. В подобных центрах зачастую возникает дефицит припасов. Кроме того, фиксируются случаи домашнего насилия. Задержка с оформлением первой волны прибывших заставляет ждать около 10 тыс. их соотечественников, находящихся на американских объектах за границей.

Как отмечает издание, эвакуированные афганцы по законодательству не могут квалифицироваться как беженцы, что осложняет оформление документов. В отличие от обычных беженцев, которые подают заявления, рассматриваемые в рамках правительственных программ, афганцы не имеют гарантированного иммиграционного статуса, пока Конгресс не одобрит предложенный Белым домом закон о выдаче им грин-карт, объясняет The Wall Street Journal.

Согласно официальным данным, Вооруженные силы США эвакуировали из Афганистана свыше 124 тыс. человек, несколько десятков тысяч из которых в настоящее время находятся на американских военных базах в разных штатах страны. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы с афганской территории. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.