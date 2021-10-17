Власти ХМАО прогнозируют рост числа пациентов с ковидом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры ожидают рост числа заболевших ковидом в регионе. Об этом в воскресенье сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram .

"Всего в округе коек для лечения ковида 2 486, заняты 2 035. Прогнозируем неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных", - написал Добровольский.

Также он уточнил, что ежедневно число больных ковидом увеличивается. На стационарном лечении находятся более 2 тыс. больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, в реанимациях - более 100 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. "За последние 10 дней мы открыли ковидные отделения в Радужном, Мегионе, Пойковском, а коечный фонд крупнейшего ковидного госпиталя в Сургуте (СОКБ) увеличен до 850 коек, на которых уже 774 больных", - пояснил директор департамента.

С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 53%. По состоянию на 17 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 78,6 тыс., выздоровели 74,3 тыс. человек, умерли 1 198 пациентов.