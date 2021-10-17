СМИ: полиция задержала попытавшихся вывесить на Акрополе плакат против ОИ в Пекине

АФИНЫ, 17 октября. /ТАСС/. Две тибетские активистки из США попытались вывесить на афинском Акрополе плакат против зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, они были задержаны полицией. Об этом сообщила в воскресенье газета "Нафтемборики".

По ее информации, две тибетские студентки 18 и 22 лет, являющиеся гражданками США и участницами кампании "Нет Пекину-2022", попытались в воскресенье повесить плакат на Акрополе в знак протеста против предстоящих Игр в столице КНР. По данным нью-йоркской организации "Студенты за свободный Тибет", активисток задержала греческая полиция.

Как стало известно, две женщины вместе с помощником вошли на археологическую площадку как туристы, оплатив входные билеты, а затем две активистки поднялись на строительные леса, с которых они попытались развернуть плакат. Быстро подоспевший охранник снял плакат. Женщины остались на строительных лесах и вывесили там тибетский флаг и небольшой баннер с лозунгом "Свободная революция в Гонконге". В то же время они скандировали лозунги "Освободите Тибет", "Бойкот Пекину - 2022" и "Без свободы нет Игр". Тем временем к месту происшествия прибыла полиция и задержала активисток.

Олимпийский огонь для зимних Игр 2022 года в Пекине будет зажжен в понедельник на церемонии на археологической площадке Древней Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес. Огонь будет передан во вторник китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.