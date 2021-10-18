На Кипре приравняли привитых одной дозой препарата от коронавируса к невакцинированным

НИКОСИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Лица, привитые только одной дозой двухкомпонентных вакцин от коронавируса, приравниваются в Республике Кипр к невакцинированной части населения. Это положение, объявленное Минздравом островного государства еще 5 октября, вступает в силу с понедельника.

С 18 октября антиковидные пропуска SafePass, которые предоставляют доступ в любые общественные помещения и пространства, включая супермаркеты, промтоварные магазины, офисные помещения, рестораны, клубы, театры, музеи, картинные галереи, спортивные арены, смогут получить только те лица, которые завершили полный курс вакцинации.

До понедельника SafePass, помимо полностью вакцинированных граждан, лиц, прошедших не более трех дней назад тесты, показавшие отрицательную реакцию на коронавирус, и тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев, выдавался также вакцинировавшимся одной дозой по истечении 21 дня после прививки. Поводом для ужесточения правил стало выявление на острове 11 тыс. человек, которые ограничились одним компонентом вакцин и не стали завершать курс прививок. При этом в Минздраве подчеркнули, что по сравнению с полным курсом одна доза вакцины не является столь же надежной защитой от вируса, в особенности от его новых штаммов.

Между объявлением об изменении условий выдачи SafePass и вступлением в действие новых правил прошло около двух недель. Тем самым власти острова дали определенное время для завершения курса тем, кто сомневался, следует ли прививаться второй дозой. 5 октября Минздрав призвал привитых только первым компонентом обязательно посетить центры вакцинации и сделать вторую прививку, как и полагается по инструкции.

Для иностранных туристов роль SafePass выполняет въездная форма CyprusFlightPass, обязательная для заполнения перед вылетом на остров. При этом тем туристам, которые не привиты противовирусными препаратами и не переболели ковидом в течение полугода, приходится каждые три дня проходить тесты, начиная с седьмых суток своего пребывания на острове.

Власти Кипра вакцинируют население острова только препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, но в отношении посещающих остров иностранных граждан приравнивают к этим вакцинам по статусу российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.