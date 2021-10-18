Модельная библиотека с интерактивным залом для занятий краеведением открылась на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Новая модельная библиотека открылась в удаленном рыболовецком поселкие Камчатки - Усть-Камчатске - по нацпроекту "Культура". Учреждение не только оснастили новой мебелью, книжными стеллажами, современным оборудованием, но и открыли интерактивное пространство для занятий краеведением, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Читальный зал существующей библиотеки модернизирован по модельным стандартам и разделен на несколько рабочих зон. В частности, предусмотрено специально оборудованное место для прослушивания аудиокниг и музыки, вдоль панорамного окна разместили коворкинг-зону. Также в библиотеке для детей с ограниченными возможностями здоровья появилась специальная рабочая станция. Было оборудовано отдельное пространство для занятий по краеведению. Его обстановка выдержана в камчатской тематике: книжный стеллаж в виде медведя, меловая доска для рисования и записей в форме сопок. Появилось и оборудование для проведения выставок, и полка для буккроссинга, и многое другое, поступило звуковое оборудование и новая оргтехника", - говорится в сообщении.

Это уже третья модельная библиотека на Камчатке, открывшаяся на полуострове благодаря нацпроекту "Культура". В 2022 году по модельному стандарту переоснастят библиотеку в Быстринском муниципальном районе.

Модельная библиотека - это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Усть-Камчатск - удаленный рыболовецкий поселок на Камчатке. В нем проживает около 3,5 тыс. человек, расстояние от краевой столицы - около 700 км.