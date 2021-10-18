Власти Малайзии сократили карантин для вакцинированных после въезда в страну до семи суток

СИНГАПУР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии с понедельника сократили до семи суток карантин для прибывающих в страну, при условии завершения ими полного курса вакцинации от ковида до въезда. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Хайри Джамалуддина.

"Граждане Малайзии, а также иностранцы, которым разрешен въезд в страну, при полной иммунизации будут находиться в изоляции семь суток. Данные послабления касаются и прибывающих из стран, отнесенных к числу неблагоприятных с точки зрения распространения коронавируса", - подчеркнул глава ведомства. "Для всех остальных, в том числе и частично вакцинированных, сохраняется прежний карантин - 10 суток", - добавил Хайри.

По его словам, с понедельника также сокращается до семи суток период изоляции для вакцинированных жителей, которые находились в тесном контакте с инфицированными SARS-CoV-2.

Власти Малайзии с 11 октября возобновили поездки по стране для получивших обе дозы вакцины. Это стало возможным после вакцинации 90% совершеннолетних жителей. При этом премьер-министр Исмаил Сабри Якоб пообещал тем, кто отказывается от иммунизации, "потерю определенных льгот". В частности, они не смогут посещать кафе, рестораны, путешествовать по стране, посещать своих родственников на главные религиозные праздники, совершать хадж.

В государственной программе иммунизации используются препараты AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Sinovac.