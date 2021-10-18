Монахиня, осужденная в США за проникновение на ядерный объект, умерла на 92-м году жизни

ТАСС, 18 октября. Монахиня Меган Райс, приговоренная в США почти к трем годам тюрьмы за проникновение в 2012 году на территорию военно-промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже (штат Теннесси), умерла 10 октября в возрасте 91 года. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.​​​​​

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, заявили изданию в Обществе Святого Младенца Иисуса, к которому принадлежала Райс.

Суд в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси) в 2014 году приговорил Меган Райс почти к трем годам тюрьмы за проникновение летом 2012 года на территорию военно-промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже, где перерабатывается и хранится уран. Райс и двое ее сообщников перерезали проволочное заграждение, вошли на охраняемую территорию, развесили там антивоенные плакаты и исписали антивоенными лозунгами стену одного из производственных корпусов, оставив на ней также отметины от ударов молотком. При появлении охраны все трое без сопротивления сдались.

В ходе судебного процесса Райс заявляла, что не раскаивается в своем поступке и жалеет лишь о том, что не решилась на подобную акцию раньше. В своем последнем слове она попросила судью приговорить ее к пожизненному заключению, сказав, что это стало бы для нее "самым лучшим подарком".

Хотя активисты антивоенного движения не смогли проникнуть внутрь хранилища, этот инцидент вызвал серьезные опасения за безопасность ядерных объектов США. После происшествия комплекс в Ок-Ридже был временно закрыт, а некоторые сотрудники, отвечавшие за его безопасность, уволены.

Данный объект был построен в 1940-е годы в рамках проекта Manhattan - американской программы по разработке ядерного оружия. В Ок-Ридже, в частности, были созданы заряды для бомб, сброшенных в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки.