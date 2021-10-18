Торгово-логистический центр открыли в Якутии в Арктической зоне

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Торгово-логистический центр для хранения продуктов питания, в том числе овощей и фруктов, открытли в якутском поселке Усть-Куйга в Арктической зоне республики. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании "Якутоптторг".

"В поселке Усть-Куйга Усть-Янского района открыт торгово-логистический центр. Ввод этого объекта позволит обеспечить снабжение всей Янской группы районов. Отсюда продовольствие будет поставляться в 14 населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе.

Жители Усть-Янского района могут приобрести овощи, фрукты и другие продукты по тем же ценам, что и в Якутске. Объект площадью более 970 кв. м оснастили теплым складом на 150 т, картофелехранилищем на 190 т, холодильными камерами на 40 т, торговым залом и комфортными помещениями для персонала.

"Данный центр стал форпостом всей Янской группы районов, он будет развиваться, - приводятся слова гендиректора АО "Якутоптторг" Николая Алексеева. - В перспективе приобретение судна, которое будет курсировать по маршруту Нижнеянск - Усть-Куйга. Также оно технически способно ходить до Батагая".

На прошлой неделе подобный центр открыли в поселке Белая Гора Абыйского района - также в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). В планах на 2022 год строительство еще четырех торгово-логистического центров, в том числе в поселке Батагай Верхоянского района.

Ранее в пресс-службе республиканского правительства отметили, что северный завоз в 2021 году идет в плановом режиме, в арктические районы республики в период навигации доставлена вся запланированная сельскохозяйственная продукция. Основная задача "Якутоптторга" - обеспечение жителей необходимыми социально значимыми продовольственными товарами. Она обслуживает 12 арктических районов Якутии.