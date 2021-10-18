Новосибирский Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе на 25%

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области за неделю выросло на 25% - до 1 569 случаев. В регионе наблюдается интенсивный рост заболеваемости, сообщил на оперативном совещании облправительства в понедельник глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Коронавирусная инфекция - четвертую неделю мы идем с ростом по количеству заболевших. Предыдущая неделя 1 569 случаев, что больше предыдущей недели на 25%. То есть, видим интенсивный рост", - сказал он, отметив, что темп прироста в регионе значительно вырос и составил 0,34%.

В структуре заболеваемости преобладает COVID-19 с симптомами ОРВИ - 82%, пневмония составляет 16%. Объем тестирования на коронавирус в регионе за неделю увеличили на 9%, до более 44 тыс. тестов. Глава управления добавил, что не всеми жителями области соблюдается масочный режим. "Удельный вес несоблюдения составляет больше 34%. Работу по мерам профилактики следует продолжать в полном объеме", - резюмировал Щербатов.

По данным оперштаба, на 17 октября в регионе зарегистрировали 66 797 случаев коронавируса (+250 за сутки), в том числе у 6 047 детей. 52 211 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).

В области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почт, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. С 8 ноября начнет действовать система QR-кодов.