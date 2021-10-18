Сноуден раскритиковал бездействие Telegram в отношении фейковых аккаунтов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскритиковал бездействие руководства мессенджера Telegram и отсутствие контроля над фейковыми аккаунтами. Об этом в понедельник Сноуден написал в Twitter.

"Telegram знает, что нижеприведенная учетная запись - фейк, и у меня нет учетной записи у них [в Telegram]. Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под вывеской "Official_EdwardSnowden", и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тыс. раз", - говорится в сообщении.

"Не говорите мне, что в Telegram не знали о мошеннике, управляющем этим аккаунтом. <...> Что сделали [специалисты] в Telegram, когда запросили их комментарий? Они просто не стали отвечать", - написал Сноуден, рассматривая прошлые эпизоды, демонстрирующие отсутствие мер в связи с фейковыми публикациями в мессенджере.