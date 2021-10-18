Победителями финала двух треков конкурса "Лидеры России" в УрФО стали 20 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. В окружном финале треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" конкурса "Лидеры России" победили 20 человек из пяти регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

"Победителями трека "Бизнес и промышленность" стали 12 конкурсантов: пятеро из них представляют Свердловскую область, трое - Тюменскую область, двое - Ханты-Мансийский автономный округ, еще двое - Челябинскую область. Победителями трека "Государственное управление" стали 8 конкурсантов: четверо из них из Ямало-Ненецкого автономного округа, два человека из Ханты-Мансийского автономного округа, по одному участнику из Тюменской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.

В финале приняли участие 267 человек из всех шести регионов УрФО. Все победители окружных финалов проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году.

"В течение оценочного дня конкурсанты демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей. Задания участников учитывали специфику треков и были нацелены на проверку тех компетенций, которые требуются от управленцев в госсекторе и сфере предпринимательства. <…> Помимо традиционной оценки и деловой программы, участники поработали и в новом формате коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи для повышения производительности труда в организации и на производстве в рамках одноименного национального проекта", - отметили в пресс-службе.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.