В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тыс. человек

ТАСС, 18 октября. Почти 370 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Удмуртии. Общее число инфицированных превысило 59 тыс., сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"[За сутки] 369 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 59 051 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 47,5 тыс. человек, из них 215 человек - за последние сутки. 7,1 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 606 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,5 тыс. человек, из них 35 - за прошедшие сутки.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации. С 11 октября в республике отменены все массовые мероприятия.