День открытых дверей проекта "Московское долголетие" пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. День открытых дверей пройдет 19 октября в проекте "Московское долголетие". Мероприятие состоится в онлайн-формате, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Проект "Московское долголетие" постоянно развивается и совершенствуется, даже в период пандемии формировались новые направления и форматы работы. День открытых дверей онлайн - это тоже своего рода эксперимент, который позволит рассказать обо всех возможностях проекта самой широкой аудитории и продемонстрирует преимущества дистанционных мероприятий. Мы приглашаем посмотреть эту трансляцию прежде всего тех, кто давно хотел стать частью сообщества "Московское долголетие", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

На дне открытых дверей выступит олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. Она расскажет, как подготовиться к тренировке в холодное время года и продемонстрирует свою фирменную разминку.

"Зрители трансляции также познакомятся с основными направлениями активностей "Московского долголетия". Спортивные тренеры проекта расскажут о пользе физической активности, участники поделятся своими достижениями на творческом поприще, а преподаватель по рисованию проведет мастер-класс по арт-терапии", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция начнется 19 октября в 14:00 мск. Во время трансляции будет работать чат, где зрители смогут задать вопросы о проекте.