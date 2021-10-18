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С начала года в Москве зарегистрировали около двух тыс. ДТП с участием пешеходов

В результате ДТП погибли 110 человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти две тысячи ДТП зарегистрировано в Москве с начала года с участием пешеходов, в результате которых 110 человек погибли и более 1,9 тыс. пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Наибольшее количество раненых в таких ДТП зарегистрировано в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах, здесь пострадали 250, 230 и 210 человек соответственно. Кроме того, проанализированы показатели пешеходной аварийности по районам города Москвы. Итоги анализа показали, что наибольшее количество ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в Пресненском районе, Люблино, Выхино-Жулебино, Марьино, на Соколиной горе", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что наибольшая летальность пешеходов зарегистрирована на юге, западе, востоке и юго-востоке столицы.

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