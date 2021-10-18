Кабмин направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство России проинвестирует 5 млрд рублей в создание Национального центра физики и математики в Сарове. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров, отмечая, что научный комплекс станет площадкой для подготовки ученых высшей квалификации и откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня.

"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Центр строится по поручению президента Владимира Путина. В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ им. М. В. Ломоносова, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций, отметили в правительстве.

Там добавили, что основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ. Завершить строительство планируется в 2025 году.

"НЦФМ откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки ученых высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны", - указали в кабмине.

В августе правительство приняло положение о совете по развитию центра. Эта структура, в частности, будет утверждать научную программу и программу развития центра, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций.