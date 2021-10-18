Глава итальянского фармрегулятора выступил за взаимное признание вакцин

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Никола Магрини поддерживает принцип взаимности в признании вакцин для обеспечения свободного передвижения и прав привитых препаратами, не признанными в ЕС (китайской и российской вакцинами). Как он отметил в опубликованном в понедельник в газете Corriere della Sera интервью, международные отношения превалируют над вопросами технического регулирования.

На вопрос о необходимости выдавать ковид-сертификат европейского образца привитым "Спутником V" и вакциной Sinovac он ответил утвердительно. "Когда пандемия взята по контроль и начались передвижения, необходимо руководствоваться принципом взаимности в вопросах вакцин. Мы ищем решения для обеспечения права на свободу передвижения. Студенты, трудящиеся, родственники [живущих в разных странах] должны иметь возможность путешествовать, даже если вакцинированы не признанными в ЕС прививками", - сказал Магрини.

"Защита международных отношений превалирует над строго техническими вопросами агентств-регуляторов", - считает он.

На данный момент в Италии применяют и признаны четыре вакцины от коронавируса: от американских фармацевтических концернов Pfizer и Moderna, шведско-британской компании AstraZeneca и американской Johnson &Johnson. Привитые этими препаратами могут получить ковид-сертификат, который широко применяется в стране, в том числе необходим для работы как в государственном, так и в частном секторах. Таким образом привитые российской и китайской вакцинами оказываются в дискриминационном положении и вынуждены делать тесты на коронавирус каждые 48 часов. Кроме того, в Италию пока не разрешен въезд российским туристам. А всем приезжающим из России, за исключением тех, кто прибывает в краткосрочные командировки по деловой визе, предписан 10-дневный карантин.

Въезд туристов из европейских стран, а также США и стран "семерки" разрешен.