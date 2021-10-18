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Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы из-за сильного ветра

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения ЧС до межмуниципального уровня

ТАСС, 18 октября. Экстренное предупреждение объявили на 19 октября в четырех районах Магаданской области в связи с прогнозируемой непогодой и сильным ветром. Об этом сообщили в понедельник в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 19 октября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до межмуниципального уровня <...>, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможной деформацией и обрушением слабо укрепленных конструкций", - говорится в сообщении.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, ночью в Среднеканском, Омсукчанском, Северо-Эвенском и Ольском городских округах ожидается штормовой северный ветер скоростью до 20 м/с.

Сейчас в регионе преимущественно пасмурная погода без осадков. Скорость ветра - около 10 м/с.

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РоссияМагаданская область
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