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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки зафиксировали почти 600 случаев заражения коронавирусом

Это максимальное количество заражений в регионе с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Почти 600 случаев заражения новым коронавирусом выявили в Крыму за минувшие сутки, сообщается в понедельник на сайте министерства здравоохранения региона.

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Это максимальное количество заражений COVID-19 в Крыму с начала пандемии, антирекорды фиксируют в регионе более двух недель подряд.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 17 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 597 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 88 243 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 5 888 человек, выздоровели - 31.

С начала пандемии в Крыму выздоровели свыше 74 тыс. человек, умерли около 2,8 тыс. больных.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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