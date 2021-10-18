В Раде введут ограничения из-за COVID-19

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не попадут в перечень тех, кому для продолжения работы необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, но в украинском парламенте будут действовать ограничения. Об этом сообщило в понедельник агентство УНН .

"Принудительной вакцинации депутатов точно не будет. Знаю, что [министру цифровой трансформации Михаилу] Федорову дали задание разработать механизм, как будут проходить все, кто имеет право работать в стенах Рады. Сам президент [Украины Владимир Зеленский] и руководство партии просят депутатов вакцинироваться, чтобы показать пример. Но, честно, не все хотят и готовы, и таких депутатов в партии много", - цитирует агентство депутата от президентской партии "Слуга народа". По его словам, для работы парламентарии, их помощники, а также журналисты и остальные сотрудники Рады должны будут иметь сертификат о вакцинации или показывать отрицательный ПЦР-тест.

Ранее Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных отделений, местных госадминистраций, заведений сферы образования. Министр здравоохранения Виктор Ляшко в субботу сообщил, что этот перечень пополнится сотрудниками государственных учреждений, предприятий стратегически важных сфер, социальными работниками и почтальонами. В дальнейшем, по его словам, в список могут включить сотрудников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, муниципальных учреждений. Глава Минздрава прогнозирует, что документ будет утвержден примерно через 10 дней.

С понедельника в пяти областях Украины - Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской - начал действовать так называемый красный уровень эпидемической опасности, при котором вводятся наиболее строгие санитарные ограничения. По всей стране из-за сложной ситуации и увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом ряд школ ушли на каникулы с 18 октября - на неделю раньше обычного графика. При этом в министерстве здравоохранения предупредили педагогов, что с ноября невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не допустят к работе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее назвал складывающуюся в стране ситуацию с пандемией угрожающей. В минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается 20 октября - 5 ноября. По данным Минздрава, за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, умерли от осложнений 60 810 пациентов.