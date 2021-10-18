Источник не подтвердил информацию о возможном назначении Натальи Агре детским омбудсменом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информированный источник не подтвердил ТАСС данные о том, что новым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка может стать член Общественной палаты (ОП) РФ Наталья Агре.

"Не подтверждаю", - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую публикацию РБК.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая входила в федеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму, получила депутатский мандат и была избрана вице-спикером нижней палаты парламента. По данным источников издания РБК, основным кандидатом на пост уполномоченного является глава Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член ОП РФ Наталья Агре.

Уполномоченный по правам ребенка назначается на свой пост на пять лет указом президента России.