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Источник не подтвердил информацию о возможном назначении Натальи Агре детским омбудсменом

Издание РБК ранее сообщило, что она является основным кандидатом на пост уполномоченного при президенте по правам ребенка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информированный источник не подтвердил ТАСС данные о том, что новым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка может стать член Общественной палаты (ОП) РФ Наталья Агре.

"Не подтверждаю", - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую публикацию РБК.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая входила в федеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму, получила депутатский мандат и была избрана вице-спикером нижней палаты парламента. По данным источников издания РБК, основным кандидатом на пост уполномоченного является глава Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член ОП РФ Наталья Агре.

Уполномоченный по правам ребенка назначается на свой пост на пять лет указом президента России.

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