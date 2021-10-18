Новое жилье получили все жители якутского поселка Бясь-Кюель, чьи дома уничтожил пожар

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новые дома возвели для жителей якутского села Бясь-Кюель, где летом лесной пожар уничтожил жилые постройки. Ранее ввели в эксплуатацию 20 домов, в понедельник ключи от нового жилья получили еще 14 семей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

"Сегодня мы передали ключи от последних новостроек в селе Бясь-Кюель, возведенных заново для семей, чье жилье сгорело 7 августа 2021 года. Чуть более двух месяцев назад на месте микрорайона Кэскил дымило пепелище. В тот тяжелый день, когда верховой огонь из тайги перекинулся на поселение, я был вместе с его жителями и уже 8 августа подписал распоряжение о мерах поддержки семей, лишившихся в огне своего жилья. Тогда я пообещал, что правительство республики в кратчайшие сроки построит для пострадавших людей новые дома", - написал Николаев.

По его словам, построенные дома благоустроены, к ним проведен высокоскоростной интернет, также возведены новые коровники, ферма на 100 животных.

Седьмого августа в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших не было. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома.