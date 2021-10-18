На первый конкурс президентских грантов 2022 года представили почти 10,5 тыс. заявок

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские НКО представили почти 10,5 тысяч проектов на первый конкурс президентских грантов следующего года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда президентских грантов.

"Российские НКО представили 10 484 проекта на первый конкурс президентских грантов 2022 года. Проекты поступили из всех регионов России", - отмечается в сообщении.

Прием заявок завершился 15 октября. Это уже двенадцатый по счету конкурс фонда, 6% НКО представили свои инициативы впервые. "Среди популярных грантовых направлений у участников конкурса - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (2 047 инициатив), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (1 510 заявок), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1 506 проектов)", - уточняется в сообщении.

Как и прежде, больше всего заявок на гранты в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. В этом конкурсе проектов на такие гранты больше половины, уточнили в пресс-службе.

В конце октября пройдет заседание объединенного экспертного совета, который определит, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2022 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

В пресс-службе напомнили, что это первый конкурс, на который фонд не принимал проекты в области культуры и искусства. Их поддержка выделена в отдельный проект. Всего с апреля 2017 года Фонд президентских грантов получил 110 331 инициативу, 20 тысяч социально значимых проектов поддержано в объеме 41 млрд рублей.