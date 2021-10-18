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Власти сняли карантин в трех деревнях и селе в Тюменской области

В сентябре там обнаружили высокопатогенный птичий грипп

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Карантин в трех деревнях и селе Тюменского района, установленный с середины сентября из-за высокопатогенного птичьего гриппа, отменен. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Отменить с 16 октября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории Тюменского района Тюменской области, установленные постановлением губернатора Тюменской области от 22.09.2021", - говорится в постановлении.

Карантин на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино Тюменского устанавливался до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. На данный момент в этом же муниципалитете карантин действует на птицефабрике в поселке Боровский, а также в поселке Андреевский.

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РоссияТюменская область
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