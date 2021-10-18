На Ставрополье около 200 тыс. сельских жителей прошли профосмотр по проекту "За здоровье"

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Диспансеризацию и профилактический осмотр по проекту "За здоровье" на Ставрополье за три года его действия прошли около 200 тыс. сельских жителей. Об этом в понедельник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Социальный проект "За здоровье" реализуется в Ставропольском крае с 2018 года. За время действия проекта консультации медиков, а также диспансеризацию и профосмотр на местах прошли порядка 200 тыс. сельских жителей", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, цель проекта - раннее предупреждение и профилактика заболеваний.

Губернатор рассказал, что, в частности, медобследование по месту жительства прошли жители села Этока Предгорного округа. "Благодаря работникам Центра социального обслуживания населения на прием к врачам попали и маломобильные граждане. Бригада врачей, состоящая из кардиолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога-андролога, приняла более сотни пациентов, в том числе пожилых людей. Также желающие могли пройти флюорографическое исследование", - сообщил Владимиров.