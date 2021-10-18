В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и волонтеров

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выпустило постановление, согласно которому вакцинация от коронавируса становится обязательной для муниципальных и государственных служащих, а также для волонтеров и людей с хроническими заболеваниями, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: лицам с хроническими заболеваниями, волонтерам, государственным гражданским служащим, работникам органов государственной власти Забайкальского края и подведомственных им организаций, муниципальным служащим, работникам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций", - говорится в постановлении.

Кроме того, обязательными прививки остаются для работников десяти направлений социальной сферы. Также документ обязывает обеспечить до 8 ноября вакцинацию не менее 80% указанных сотрудников.

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. Так, за последние сутки врачи зафиксировали 275 новых случаев заражения, число заболевших за все время достигло 73 095. Выписаны 62 313 человек, 1 513 пациентов умерли. В тяжелом состоянии находятся 170 человек, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 336 тыс. жителей. Рассматривается вопрос о введении для посетителей ресторанов и кафе QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.