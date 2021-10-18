Эксперт: для остановки циркуляции коронавируса 80% коллективного иммунитета недостаточно

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Циркуляция коронавируса в РФ может быть остановлена при вакцинации более 80% населения. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Конечно, того коллективного иммунитета, который сейчас есть, недостаточно, и уже очевидно, что 70% - 80% [привитого населения] недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса", - сказал он.

Вирусолог пояснил, что это связано в том числе и с мутациями вируса, против которых вакцины действуют хуже. "[Во-первых], привитые, по крайней мере часть из них, могут болеть [ковидом] действительно намного легче, летальные случаи намного реже. <...> Во-вторых, вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем раньше. В-третьих, вакцинированные могут быть заразными для остальных, то есть вакцинированный может переносить инфекцию практически бессимптомно, <...> но при этом принести ее к своему родственнику или коллеге, которые не вакцинированы", - уточнил Лукашев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,4 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 992 687 случаев заражения, выздоровели 7 000 624 человека, умерли 223 312. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.