Человек, символически похороненный Гитлером, в суде произвел эффект разорвавшейся бомбы

Допрос фельдмаршала Паулюса оказался не единственной сенсацией Международного военного трибунала в Нюрнберге. А ведь еще за 10 лет до этого, в середине 1930-х, Нюрнберг имел совсем другую славу. Этот город был центром притяжения национал-социалистов​​​, где проводились многотысячные демонстрации и где были провозглашены так называемые “расовые законы” Третьего рейха.

В октябре 1945 года Нюрнберг лежал в руинах после бомбардировок союзников, а год спустя именно там состоялось оглашение и приведение в исполнение приговора главным нацистским военным преступникам: Герингу, Риббентропу и еще двум десяткам пособников Третьего рейха. Впрочем, главные виновники — Гитлер, Геббельс и Гиммлер — избежали суда задолго до его начала. Все трое добровольно ушли из жизни в мае 1945-го. Остальным пришлось понести наказание, выдвинутое Международным военным трибуналом, представленным СССР, США, Великобританией и Францией. За процессом следили более 200 журналистов, а следом за ними — весь мир.

Рассекреченные документы, архивные фотографии, страницы личных дневников и дерзкие высказывания обвиняемых и адвокатов — спецпроект ТАСС “Процесс” погружает в атмосферу самого громкого судебного разбирательства в истории. В материале можно не только стать свидетелями ключевых событий процесса, но и проникнуться настроениями, царившими в мировой прессе тех лет. Фоном для репортажной хроники стали коллажи, наглядно описывающие контекст трибунала: как работали, что обсуждали в кулуарах, что ели, что носили, и как реагировали на стремительно меняющуюся политическую конъюнктуру. Ведь за год Нюрнбергского процесса страны антигитлеровской коалиции поставили точку в одной войне и развязали другую — холодную.



