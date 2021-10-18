Коэффициент распространения ковида в России остался на уровне 1,14

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на отметке 1,14, несмотря на пятый подряд максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской области он равен 1,01, в Воронежской - 1,04, в Свердловской - 1,05, в Нижегородской и Ростовской - 1,06.

В Красноярском крае индикатор составил 1,11, в Самарской области - 1,18, в Санкт-Петербурге - 1,23, в Москве - 1,28, в Подмосковье - 1,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.