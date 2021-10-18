В Башкирии от коронавируса вакцинировались более 45% взрослого населения

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции необходимо сделать более 2,4 млн жителям Башкирии, по состоянию на понедельник вакцинацию завершили свыше 1,2 млн человек. Первый компонент прививки получили более 45% взрослого населения, сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в региональном правительстве.

"Необходимо привить [всего] более 2,4 млн человек. По состоянию на 18 октября в республику поставлено более 1,9 млн доз вакцины. Вакцинированы первым компонентом свыше 1,4 млн граждан, или 57,8% от подлежащего вакцинации населения, или 46% от общего количества взрослого населения республики. Полностью вакцинацию завершили более 1,2 млн человек", - сообщил Забелин.

Прививку от коронавируса также сделали более 1,1 тыс. иностранных граждан, находящихся в регионе. Население республики превышает 4 млн человек.

Заражение коронавирусной инфекцией по состоянию на понедельник подтверждено у 77 473 человек, прирост за сутки - 660 заразившихся. На лечении в больницах находятся 1 062 пациента, амбулаторно лечатся 7 138 человек, выписаны по выздоровлению 67 113 заболевших. Для оказания помощи жителям с COVID-19 в республике развернуты 8 155 коек, из которых свободно 12%.