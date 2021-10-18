Систему контроля работы пассажирского транспорта запустят с 2022 года в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют с января 2022 года запустить единую региональную информационную систему для отслеживания движения пассажирского транспорта. Об этом сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе онлайн-общения с жителями региона.

"Инструментом контроля [за движением общественного транспорта] станет разработанная департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры единая региональная информационная система управления транспортом автономного округа. Она позволит отслеживать движение транспортных средств в каждую единицу времени. В случае отклонения от маршрута [можно будет] вносить соответствующие представления перевозчикам. Эту систему нужно сейчас максимально тестировать с тем, чтобы с 1 января 2022 года мы могли эксплуатировать ее с результатами", - сказала глава региона.

Она отметила, что в 2021 году, в соответствии с реформой контрольно-надзорной системы, на регионы, муниципальные образования возложены полномочия по контролю за регулярностью маршрутов перевозки пассажиров. "Мы все заинтересованы в том, чтобы предоставляемая транспортная услуга выполнялась в соответствии с расписанием, была качественная, надежная, безотказная, и чтобы людям было удобно. <…> Конечная цель - чтобы тем из нас, кто передвигается общественным транспортом, завидовали те, кто, использует свой личный транспорт", - уточнила Комарова.

Губернатор отметила, что в регионе могут создать единую систему оплаты за услуги транспорта, на примере уже действующих в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, она сообщила, что, в частности, поступают жалобы жителей Ханты-Мансийска на долгое ожидание автобуса, а также несоблюдение заявленного расписания на одном из маршрутов. По ним были проведены проверки, по итогам которых местная администрация сообщила об отсутствии нарушений. После чего жители в соцсетях сообщили, что информация о рейде была доведена до транспортной компании заранее, в результате график действительно соблюдался, но только на период проверки. "В другие же дни люди продолжают сталкиваться с различными нарушениями, и, я соглашусь с горожанами, такой формат реакции на справедливые жалобы людей неприемлем", - добавила Комарова.

По информации главы региона, в настоящее время в Югре перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляется по 355 регулярным маршрутам, для их выполнения задействованы 1 220 транспортных средств: 995 на муниципальном и 225 межмуниципальном сообщении.