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В Югре с 25 октября начнут проверять QR-коды при посещении ряда объектов

Эти требования вводятся в связи с непростой эпидемиологической ситуацией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. QR-коды потребуются с 25 октября в ряде муниципалитетов Югры всем желающим посетить заведения общественного питания, торговли, культурные и спортивные учреждения, досуговые организации. Эти требования вводятся в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, сообщила в ходе заседания регионального оперативного штаба губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

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"Сегодня приму решение, в соответствии с которым в организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, не допускается оказание услуг общественного питания, торговли, осуществление деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений <…> без предъявления гражданами документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факт перенесения в течение последнего полугода указанного заболевания, или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения таких организаций", - сказала Комарова.

По ее словам, система начнет работу с 25 октября 2021 года в ряде муниципалитетов, а с 8 ноября во всех муниципалитетах Югры.

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