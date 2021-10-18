Премьер Франции преподнес Папе Римскому майку Лионеля Месси с автографом

ВАТИКАН, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, в понедельник впервые побывавший на аудиенции у Папы Римского Франциска, преподнес понтифику майку с номером 30 Лионеля Месси, который играет в парижском клубе "Пари Сен-Жермен". Как стало известно журналистам, майка подписана футболистом - аргентинцем, как и Франциск.

Кроме того, Кастекс подарил главе Римско-католической церкви раритетное издание романа "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго. Беседа с понтификом продлилась около получаса. После встречи с Папой для французского премьера и сопровождающих его лиц, включая министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, была организована небольшая экскурсия по собору Святого Петра и в Сикстинскую капеллу.

Известный факт, что в бытность архиепископа Буэнос-Айреса Франциск болел за местный футбольный клуб "Сан-Лоренсо". Сейчас в Ватикане говорят, что понтифик не смотрит телевизор, в том числе матчи. А сам он сообщал, что дал такой обет еще в 1990 году.