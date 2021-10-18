Лавров: Дом русского зарубежья помогает поддерживать связь соотечественников с родиной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дом русского зарубежья вносит значительный вклад в поддержание связи соотечественников, проживающих за рубежом, с Россией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном 25-летию Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

"За эти годы Дом русского зарубежья внес неоценимый вклад в укрепление связей соотечественников с исторической родиной. Стремление продолжать связь времен ярко проявилось на закончившемся пару дней назад VII конгрессе соотечественников. Мы видим, насколько непросто этим людям в странах проживания продолжать связь со своей исторической родиной, - сказал он. - Во многих странах Запада им пытаются создать невыносимые условия для продолжения своей общественной деятельности, элементарного поддержания контактов с РФ. Тем важнее, что среди нашей диаспоры во всех странах мира крепнет настрой на дальнейшее развитие судьбоносного взаимодействия".

Министр обратил внимание на то, что комплекс организует много различных проектов и соотечественники, проживающие за рубежом, активно в них участвуют. Он также добавил, что дипведомство и Дом русского зарубежья объединяет давняя дружба. МИД и Дом русского зарубежья помогают соотечественникам восстанавливать гражданство, получать гражданство детям, потомкам соотечественников, отметил глава внешнеполитического ведомства.

"Этот комплекс зданий можно назвать площадкой для диалога, применить много терминов к этому месту, - резюмировал Лавров. - Но самое главное - он помогает обеспечивать непрерывность нашей многовековой истории, помогает поддерживать связь времен, поколений и увековечивать имена тех, кто героически вписал великие страницы в историю нашего государства".

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына основан в 1995 году. Представляет собой уникальный музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения литературной премии Александра Солженицына.