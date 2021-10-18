Памятник первому президенту КБР Валерию Кокову открыли в Баксане

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Памятник первому президенту Кабардино-Балкарии (КБР) Валерию Кокову открыли в городе Баксане в день 80-летия со дня его рождения, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Инициатива создания монумента принадлежит общественности Баксана, автором памятника, установленного на малой родине Валерия Кокова, является Станислав Катони.

"На площади перед дворцом культуры селения Дыгулыбгей городского округа Баксан в торжественной обстановке открыт памятник советскому, российскому государственному и политическому деятелю Валерию Кокову, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. [Почетная миссия] была предоставлена главе КБР Казбеку Кокову (сын Валерия Кокова - прим. ТАСС) и главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову, после чего состоялось возложение цветов к памятнику. Теплыми воспоминаниями о выдающемся государственном деятеле поделились его соратники, которым довелось с ним работать в различные периоды", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены парламента и правительства КБР, представители местной администрации, учреждений, организаций, общественных и молодежных объединений города Баксана, руководители районов и городов КБР, родные и близкие Валерия Мухамедовича. Ранее гости возложили цветы к его могиле в селении Дыгулыбгей городского округа Баксан.

В регионе 18 октября проходят мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения первого президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова. Цветы возложили к памятнику Валерия Кокова, расположенного перед зданием аграрного университета, носящего его имя. Почтить его память приехал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков (ранее возглавлял КБР) и другие. В Колонном зале Дома правительства в Нальчике в понедельник к юбилею развернута выставка фотографии Валерия Кокова.

Валерий Мухамедович Коков родился 18 октября 1941 года в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР. Окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета, аспирантуру Всесоюзного НИИ сельского хозяйства, Высшую партийную школу. Свой трудовой путь начал главным агрономом колхоза "Трудовой горец" Баксанского района. Занимал должности первого секретаря Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПСС, Председателя Верховного Совета КБАССР, с 1996 по 2001 год - зампредседателя Совета Федерации, с 1992 по 2005 год был первым президентом КБР. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством II и III степени.