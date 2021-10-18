Новый ковидный госпиталь развернули на Алтае

БАРНАУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Новый госпиталь для больных с коронавирусом развернули в стационаре Павловской центральной районной больницы (ЦРБ) в Алтайском крае, где растет уровень заболеваемости. Общий коечный фонд вырос почти до 4,5 тыс. мест, 89% из которых заняты, сообщила на пресс-конференции в понедельник главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"За минувшую неделю мы добавили около 300 новых коек, развернули еще один госпиталь. В настоящее время у нас функционируют 22 госпиталя, развернуто 4 тыс. 473 койки для пациентов с коронавирусом. Мы стараемся держать свободными 10-15% мест в госпиталях и на основании этого принимаем решение о развертывании дополнительных мощностей", - сказала Переладова.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что новый госпиталь открыт на базе Павловской ЦРБ и в нем создано 80 мест. Всего в регионе занято 89% мест во всех госпиталях.

"Мы получили более 1 млн доз комплектов вакцины, которые позволят нам прийти к иммунизации населения в 60%. Сегодня привитыми находятся более 700 тыс. жителей. Если мы говорим об иммунной прослойке населения, проживающего в регионе, то мы не дотягиваем до 30% даже", - подчеркнула Переладова.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 83 тыс. 97 жителей. При этом только за последние сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания - эта цифра ежедневно растет в течение последних двух недель. По последним данным, в регионе привиты 727 тыс. 56 человек, в том числе 675 тыс. 840 - двумя компонентами вакцины.