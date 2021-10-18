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Путин напомнил Воробьеву о праве властей регионов принимать решения по вакцинации

В свою очередь глава региона отметил, что жители Подмосковья активно вакцинируются от ковида, и поблагодарил их за это

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил в беседе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о праве региональных властей принимать решения по вакцинации, в том числе от коронавируса, по отдельным категориям граждан.

"По эпидемиологическим показаниям - у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан", - сказал глава государства, выслушав доклад губернатора о ситуации с распространением ковида в регионе.

В докладе Воробьев, в частности, отметил, что жители Подмосковья активно вакцинируются от инфекции, и поблагодарил их за это.

"Даже эта история с вакцинацией - понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина - это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности", - сказал руководитель области, добавив, что Московская область входит в число лидеров по уровню вакцинации в РФ.

В 1998 году в РФ был принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в котором, в частности, говорится о том, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают в том числе главные государственные санитарные врачи субъектов Федерации.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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