Меч крестоносца в идеальном состоянии обнаружил аквалангист у берегов Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Сохранившийся меч крестоносца с клинком длиной в один метр и рукоятью в 30 см обнаружил аквалангист-любитель Шломи Кацин во время погружения под воду у средиземноморского побережья Израиля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Управления древностей еврейского государства.

"Житель Атлита (город в северной части побережья Израиля к югу от Хайфы - прим. ТАСС) Шломи Кацин нырял с аквалангом в субботу у побережья Кармель (средиземноморское побережье в районе Хайфы на севере Израиля - прим. ТАСС), когда он обнаружил на морском дне древние артефакты, которые волны и подводные течения освободили из-под песка. Среди них были древние каменные и металлические якоря, фрагменты керамики и внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью длиной 30 см", - говорится в заявлении.

Как пояснил инспектор отдела по предотвращению хищений артефактов Управления древностей Израиля Нир Дистельфельд, "меч сохранился в идеальном состоянии". "Очевидно, оружие принадлежало рыцарю-крестоносцу. Меч покрыт морскими организмами, но, по всей видимости, сделан из железа. Этот артефакт перенесет нас на 900 лет назад, в другую эпоху, к рыцарям в доспехах, вооруженным мечами", - распространила пресс-служба его высказывания.

Кацин после обнаружения артефактов в водах Средиземного моря и "из опасений, что находка будет украдена или опять захоронена под песками, взял меч на берег", сообщили в управлении. "Он связался с инспектором отдела предотвращения хищений артефактов Северного округа Управления древностей Израиля и сообщил о находке, меч передан в Департамент национальных сокровищ, а Кацин получил грамоту за проявленные гражданские качества", - сообщили в Управлении древностей.

"Археологические находки на этом месте указывают, что оно служило временной естественной якорной стоянкой для кораблей, ищущих убежища от штормов. Идентификация различных находок показывает, что якорная стоянка использовалась еще в эпоху поздней бронзы, 4 000 лет назад. Обнаружение меча указывает на то, что естественная бухта также использовалась и в период крестоносцев, около 900 лет назад", - добавили в пресс-службе.