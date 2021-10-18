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Пандемия COVID-19

Дополнительно тысячу мест развернут в инфекционных госпиталях Волгоградской области

По данным комитета здравоохранения, в регионе создано более 7,5 тыс. коек в инфекционных медицинских учреждениях

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Медики в Волгоградской области развернут в ближайшую неделю дополнительно тысячу мест в инфекционных больницах для пациентов с COVID-19. Такое решение принято властями региона из-за роста заболеваемости, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев на брифинге в понедельник.

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"По указанию губернатора на ближайшую неделю дано указание подготовить к развертыванию еще дополнительно за счет существующих медицинских учреждений в помещениях госпиталей койки. <...> Сейчас мы прорабатываем схему - уже практически проработана на ближайшую неделю - тысячу коек плюс, чтобы быть готовым к обострению ситуации", - сказал он.

Себелев добавил, что для долечивания пациентов с коронавирусом в регионе также решено использовать местный санаторий и пионерский лагерь, такая практика уже применялась год назад в период увеличения числа инфекционных больных. В настоящее время, по данным комитета здравоохранения, в регионе насчитывается 7 тыс. 515 коек в инфекционных медицинских учреждениях.

По информации Роспотребнадзора по Волгоградской области на 18 октября, в регионе с начала пандемии выявлено 98 734 случая заражения коронавирусом, из них 382 - за последние сутки. Выздоровели 87 593 человека, 3 199 пациентов умерли.

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РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19
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