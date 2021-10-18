Екатеринбургский театр кукол откроется для зрителей после реконструкции в марте 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Руководство Екатеринбургского театра кукол планирует провести в марте торжественное открытие театра для зрителей после реконструкции здания по нацпроекту "Культура". Об этом сообщил журналистам в понедельник директор театра Петр Стражников.

Ранее на ремонт театра было направлено 334 млн рублей, большая часть этих средств была получена из федерального бюджета. Позже сообщалось о выделении еще 77,5 млн рублей.

"В декабре <…> мы планируем на 27-е число торжественную передачу здания от строителей театру. Дальше начинается этап переезда в здание, он займет достаточно продолжительное время. Мы планируем в марте <…> торжественно открыть театр для зрителя", - сказал Стражников.

Сейчас идут монтажные работы на фасаде здания - здесь создается уникальный кинетический театр "Время чудес". Арт-объект будет в виде часового механизма с движущимися куклами, которые в определенное время будут "оживать".

"Это одно из самых масштабных мероприятий национального проекта [по] реконструкции кукольных детско-юношеских театров. <…> Сейчас завершается масштабная глобальная реконструкция Екатеринбургского театра кукол, все работы выполняются в срок", - отметила замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

О кинетическом театре

Главными персонажами кинетического театра "Время чудес" стали семь национальных кукольных героев - российский "Петрушка" и его иностранные братья. Сказочные куклы символизируют единство культур. По задумке персонажи, которые находятся внутри часов, двигают время. Так зритель попадает в своего рода музыкальную часовую шкатулку и возвращается в детство.

Кинетический театр будет "оживать" четыре раза в день перед дневными и вечерними спектаклями.

Екатеринбургский театр кукол открылся в 1932 году. В театре 115 сотрудников, в том числе 25 актеров, шестеро имеют звание "Заслуженный артист РФ". Актеры владеют куклами различных систем. В репертуаре театра 42 спектакля для детей и взрослых, разнообразных по жанрам и формам.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".